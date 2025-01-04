2024年10月に児童手当の制度が改定され、12月にはその改定後初めての振り込みが行われました。しかし、「振り込まれていない」「金額が違う」といった家庭もあるかもしれません。 これは、改定により新たに支給対象となったり、支給金額が変更されたりした家庭で、必要な申請が行われていなかった可能性があるためです。本記事では、改定内容や確認すべきポイント、まだ間に合う手続きについて解説します。 2024年10