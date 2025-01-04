「オールレディースビーナスちゃんカップ・Ｇ３」（４日、びわこ）今年最初のＧ３・オールレディースがボートレースびわこで開幕した。大みそかにクイーンズクライマックスが終わってから４日。早くも今年の年末に向けての熱い女子の戦いが始まった。１Ｒ発売前には、出場４３選手による開会式が行われ、各選手がファンに向けて今年の抱負などをアピールしていた。開会式が終わると、大みそかのプレミアムＧ１・クイーン