正月三が日に東京都内で、高齢者9人が餅をのどに詰まらせて搬送され、2人が死亡しました。東京都内で元日から3日までの間、73歳から84歳までの男女9人が餅をのどに詰まらせて救急搬送されました。このうち男性2人が死亡し、3人が重篤な状態です。東京消防庁は、食べる前に水分を飲んだり、餅を小さく切ったりするよう呼びかけています。