年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。 【写真を見る】“最大9連休”の年末年始ＵターンラッシュがピークJR名古屋駅・新幹線ホームが混雑中部空港・帰国ラッシュがピーク JR名古屋駅・新幹線ホームでは、4日の朝から大きな荷物を持った家族などの姿が目立ちました。 （山口から）「交通の乱れもなかったので、比較的スム}