KBO・キウムから金慧成がドジャースに加入ドジャースは3日（日本時間4日）、KBO（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムを利用した金慧成（キム・ヘソン）内野手の獲得を発表した。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」のレオ・モーゲンスターン記者によれば「エンゼルス番を務めるジェフ・フレッチャー記者もエンゼルスがキムにオファーを提示したことを報じた」と言及している。ドジャースは3年1250万ド