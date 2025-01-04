FC琉球は4日、韓国人GKジョン・ジワン(20)が全北現代へ復帰すると発表した。ジョン・ジワンは韓国屈指の強豪・全北で2023シーズンにトップ昇格し、同時に日本行き。琉球への期限付き移籍となり、同年はJ3最終節でプレーも、2024年1月にアキレス腱断裂の大ケガを負い、2024シーズンの出場はなかった。「2年間の素晴らしい経験や思い出とともに、私は韓国に戻ります。FC琉球を離れますが、いつも応援しています。この2年間、皆さんが