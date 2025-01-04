サンフレッチェ広島は4日、ザスパ群馬へ期限付き移籍していたMF仙波大志(25)の復帰を発表した。仙波は広島県出身で、広島の下部組織育ち。世代別日本代表歴も持ち、流通経済大学を経て2022年に広島でプロ入りした。2022年7月からはファジアーノ岡山へ期限付き移籍。3シーズンを過ごすと2024年7月には修行先を群馬へ切り替えた。岡山で過ごした2024シーズン前半は、明治安田J2リーグで11試合1得点、YBCルヴァンカップで2試合1得点、