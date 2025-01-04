松本山雅FCは4日、アルビレックス新潟からMF石山青空(18)の育成型期限付き移籍加入を発表した。石山は新潟県出身で、新潟にはU-15時代から所属。2種登録を経て2024シーズンにトップ昇格し、J1出場が2試合にとどまった一方、YBCルヴァンカップと天皇杯では得点を記録した。2025シーズンはJ3松本への武者修行となる。「このたび、アルビレックス新潟から育成型期限付き移籍で加入することになりました。 サンプロ アルウィンのピッチ