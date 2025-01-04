J1アビスパ福岡は4日、FWナッシム・ベンカリファ（32）との契約を更新したと発表した。元スイス代表のベンカリファは2022年にJ1広島へ加入し、J1リーグ51試合に出場して7得点。昨年福岡へ完全移籍したが、開幕前に脚の負傷で離脱し、6月にも右太ももを負傷するなど離脱と練習合流を繰り返し、シーズン終盤の2試合での途中出場にとどまった。足元の技術は高く、守備では献身的な姿勢を見せており、人柄の良さも重なってサポータ