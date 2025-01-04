現役体育大生インフルエンサー卓球りんちゃん(22)=鹿児島県出身=が?卓球オーケストラ?に挑む様子が話題となっている。  年明けと同時に公式YouTubeでコンサートの様子を公開したのは2020年に結成された「タクティカートオーケストラ」。昨年12月23日に東京「すみだトリフォニーホール大ホール」で行われた公演を紹介。オーケストラの前に卓球台が用意され、卓球りんちゃんとTリーグの琉球アスティーダに所属する上江