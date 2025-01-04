Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉（２５）が４日、都内で行われた、７日スタートのカンテレ・フジテレビ系主演ドラマ「御曹司に恋はムズすぎる」（後１１・００）の制作発表会見に、元乃木坂４６の山下美月（２５）、なにわ男子・西畑大吾（２７）ら共演者と出席した。新年を迎え、正月休みのエピソードを明かした。永瀬は「新年あけましておめでとうございます」と清清しい表情であいさつ。普段は外に出ないという正月休み