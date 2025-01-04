◇第103回全国高校サッカー選手権 準々決勝東海大相模 2―1 明秀日立（2025年1月4日U等々力）初出場の東海大相模（神奈川）が4強入りを果たした。準々決勝で23年インターハイ王者の明秀日立（茨城）に2―1で逆転勝ちし、準決勝進出が決定。次戦からは舞台を東京・国立競技場に移し、決勝進出を懸けた戦いに挑む。旋風は止まらない。東海大相模が初出場ながら4強入り。有馬信二監督が一つの目標としていた「国立行き」の