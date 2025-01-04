歌手の和田アキ子（74）が4日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。シンガー・ソングライターの山下達郎（71）、竹内まりや（69）夫妻との関わりについて語った。番組では今年メモリアルイヤーを迎えるアーティストを特集。山下がデビュー50周年だと紹介されると「レイ・チャールズの映画、『Ray/レイ』を見に行った時にね」偶然会ったことがあるとした。共に出か