歌手、女優として活躍する小柳ルミ子（72）が4日までに更新されたYouTube「SBIシニアの住まいとお金ch」にゲスト出演。歌手デビューのきっかけとなった少女時代の仰天エピソードを告白した。幼少時を振り返り、「私はとにかく歌って、踊ることが大好きだったから」という小柳が中学卒業後、母の勧めで入学したのが宝塚音楽学校。ただ、劇団に進んで大成する道は頭になく、「歌って踊って芸能界でやるこということが最終目的だ