俳優の伊藤沙莉さん（３０）が４日、劇作家・演出家の蓬萊竜太さん（４８）と結婚したことを明らかにした。自身がパーソナリティーを務めるインターネットのラジオ番組「伊藤沙莉のｓａｉｒｅｅｋｃｈａｎｎｅｌ」で「お付き合いさせていただいておりました蓬萊竜太さんと結婚しました」と報告。伊藤さんの所属事務所によると、２人は昨年末に婚姻届を提出したという。
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