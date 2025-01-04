なにわ男子の西畑大吾（27）が4日、都内でフジテレビ系「御曹司に恋はムズすぎる」（7日スタート、火曜後11・00）の制作発表に出席した。King＆Princeの永瀬廉（25）が主演。自由奔放でナルシシストな、大手アパレルメーカーのわがままな御曹司とド庶民女子によるラブコメディー。作品にちなみいくらでもお金を使って良いとしたら欲しいものを聞かれると西畑は「関西テレビのカツカレーが好き」と切り出した。かねて同社のカ