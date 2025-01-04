“東MAX”ことお笑いコンビ・Take2の東貴博が2日に自身のアメブロを更新。新年早々、ピンチを迎えたエピソードをつづった。【映像】東MAX「ナイトプールでイチャつき放題」写真を公開東はこの日のブログで、毎年恒例だという浅草東会の新年会があったことを報告。「おっさん芸人だらけ」だったそうだが、牛鍋にお参り、2次会のカラオケ、さらに3次会もカラオケへ。結果、「夕方4時から集まって朝方5時解散」「最高に楽しかった