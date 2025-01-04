タレントの藤本美貴が４日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」に、夫で品川庄司の庄司智春と出演。反抗期を迎えた中学１年生の長男とのバトルを明かした。この日は元Ｋ−１王者の魔裟斗とタレント・矢沢心夫妻がゲストで登場。同世代の３人の子供を持つ親同士とあって子育てについてトークを繰り広げた。魔裟斗が「男の子の困ったはある？」と聞くと、藤本は「思春期入ってきて反抗的な言葉を私に特に言ってくるんだけど