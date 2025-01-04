俳優でアーティストの光宗薫（31）が4日までに、自身のSNSを更新。長髪からばっさりと髪を切ったショートカット姿を披露した。【写真あり】スッキリと髪型チェンジした光宗薫光宗は「年明け前に髪を結構な量切りました！（襟足はあるよ）」「スッキリーニング」とつづり、ロングからショートヘアに変わった写真を公開した。ヘアチェンジ姿に「ムム！かわいい」「え!?めっちゃきってる!!」「ショートもかわいい」「似合ってて