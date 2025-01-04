俳優の伊藤沙莉（さいり）さん（30）が4日、劇作家の蓬萊（ほうらい）竜太さん（48）と結婚したと発表した。自身のインターネット配信ラジオ番組で、昨年結婚したことを明かした。劇作家の蓬萊竜太さん番組内で伊藤さんは、2021年に蓬萊さんの舞台に出演したことが交際のきっかけだったと説明。自身のSNSでは「特に何が変わったとかあまり感じませんが今後とも宜（よろ）しくお願い致します」とつづった。