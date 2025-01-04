白川さんさすが切り抜け方もうまい…心が疲れたら。秘密の「安心カード」で、前向きな気持ちを思い出す白川さん／メンタル強め美女白川さん3（1）メンタル強め白川さんのマインドで、日々を明るく前向きに！自分の見た目や持ち物を誰かと比べてしまう。必要以上に自分の欠点を責めてしまう。告げ口や陰口、マウント口撃など、心ない言葉に落ち込む。そんな人間関係でストレスを感じる場面、誰しも経験があるのではないでしょうか。