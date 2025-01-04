V・ファーレン長崎は3日、DFヴァウド(32)がパイサンドゥ(ブラジル)に完全移籍することを発表した。ヴァウドは2023年に清水エスパルスから完全移籍。2024シーズンはJ2リーグ戦で9試合に出場し、1ゴールを記録した。クラブは公式サイトで「ヴァウド選手のこれまでのクラブへの貢献に心より感謝いたします」とメッセージを送っている。以下、クラブ発表プロフィール●DFヴァウド(VALDO)■生年月日1992年2月10日(32歳)■出身地ブ