サンフレッチェ広島は4日、ザスパ群馬に期限付き移籍していたMF仙波大志(25)が、2025シーズンから復帰することが決定したと発表した。仙波は昨年7月にレンタル先をファジアーノ岡山から群馬に変更。加入後のJ2リーグ戦で14試合に出場し、1得点を記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF仙波大志(せんば・たいし)■生年月日1999年8月19日(25歳)■出身地広島県■身長/体重164cm/61kg■血液型AB型■経歴広島ユー