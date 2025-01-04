松本山雅FCは4日、アルビレックス新潟のMF石山青空(18)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に新潟と対戦する全ての公式戦に出場できない。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF石山青空(いしやま・あおぞら)■生年月日2006年1月27日(18歳)■出身地新潟県■身長/体重170cm/65kg■経歴吉田SC-新潟U-15-新潟U-18-新潟■出場歴J1リーグ:2試合カップ戦:3試合1得点