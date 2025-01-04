King＆Princeの永瀬廉（25）が4日、都内で主演を務めるフジテレビ系「御曹司に恋はムズすぎる」（7日スタート、火曜後11・00）の制作発表を行った。永瀬が演じるのは、自由奔放でナルシシストな、大手アパレルメーカーのわがままな御曹司役。作品にちなみいくらでもお金を使って良いとしたら、今年欲しいものは「新幹線」だと語った。現在全国ツアー中。「新幹線で移動とかある。誰かがいると落ち着かないので、自分だけの新