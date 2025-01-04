次々とNHKから出てくる出演者たち。疲労困憊の様子だが、どこかすがすがしさもあってーー。2024年の年の瀬を締めくくった『第75回NHK紅白歌合戦』。B’zのサプライズ登場や、橋本環奈、伊藤沙莉（さいり）という“朝ドラコンビ”の司会ぶりなどに、多くの注目が集まった。「視聴者の多くが期待していたのは、活動を再開させた中森明菜さんのサプライズ登場でしたが、さすがにかなわなかったようですね。大きなトラブルもなく円