日米主要メーカーの2024年米新車販売台数【ニューヨーク共同】日本の自動車メーカー6社が3日発表した2024年の米新車販売台数は前年比6.2％増の588万2438台だった。半導体不足といった新車の供給制約からの回復と、HVを中心に旺盛な米国の新車需要に支えられ、全社が前年を上回った。日系メーカーの関係者は「需要は底堅かった。25年もHVを軸に堅調に推移するだろう」との見通しを示す。HVをはじめとした燃費性能の高い車が販売