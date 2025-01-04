2025年1月2日、3日に行われた第101回箱根駅伝。青山学院大学が2年連続8回目の総合優勝を達成しました。レースから5時間後、日本テレビ系『完全密着！箱根駅伝』に出演。番組内では、出場メンバー10人と主務の片桐悠人さんを合わせた11人が「総合優勝の立役者」をチョイス。それぞれが自分の思うMVPを1人選ぶ形でしたが、票は分散し、お互いへのリスペクトがあふれる結果となりました。そんな中、自分を指さしたのは、3区の鶴川正也