メーガン妃が新しいアカウント（＠ｍｅｇｈａｎ）でインスタグラムを再開したが、コメント欄はオフになっている。その理由をＰＲ専門家が分析した。英紙エクスプレスが４日、報じた。メーガン妃は１月１日にインスタを再開し、カリフォルニアのビーチを走るシンプルな動画を公開した。翌日、ネットフリックスの新シリーズ「ウィズ・ラブ、メーガン（愛をこめて、メーガン）」（１月１５日配信）の予告編を投稿。４日午後１時時