【モデルプレス＝2025/01/04】女優の飯島直子が2025年1月3日、自身のInstagramを更新。正月の食卓を公開し、反響を呼んでいる。【写真】飯島直子、豪華な正月料理披露◆飯島直子、正月の豪華食事を公開飯島は「三日間ダラダラ喰いし塩分過多で顔パンパンです 姉は三日間で2キロ目方が増えたそうです」と正月の様子を明かすとともに、いくらたっぷりの丼や豪華なカニ、サラダなど、正月の食卓を写真で紹介。「突然上陸した姉家