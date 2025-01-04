【モデルプレス＝2025/01/04】女優の伊藤沙莉（30）が、2025年1月4日配信の「伊藤沙莉のsaireek channel」（Audeeで配信）にて、脚本家・演出家の蓬莱竜太氏（48）との結婚を発表。蓬莱氏との交際時、共演していた俳優・岡田将生に言われた言葉を明かした。【写真】伊藤沙莉、結婚言及した2025年初投稿◆伊藤沙莉、岡田将生から言われた一言「私は基本的に隠し事ができないタイプの人間」と伝えた伊藤。「岡田将生さんに『朝ドラヒ