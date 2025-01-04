シード権争いは稀に見る大混戦第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、神奈川県の箱根・芦ノ湖をスタートし東京・大手町までの復路109.6キロで争われ、青学大が総合10時間41分19秒の大会新記録で2年連続8度目の総合優勝を果たした。10位以内に与えられる来年のシード権争いはゴール直前まで大混戦。9位に滑り込み、継続中では最長となる20年連続の獲得となった名門・東洋大のアンカーの言葉に、X上のファンからは