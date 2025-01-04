Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が主演するフジ系連続ドラマ「御曹司に恋はムズすぎる」（７日スタート、カンテレ制作＝火曜・後１１時）の制作発表会見が４日、都内で行われ、共演の山下美月らと出席した。総資産３０００億円の巨大アパレルメーカーの御曹司・天堂役を演じる永瀬はシックな衣装で登場。「明けましておめでとうございます！」とあいさつし「３日まではお休みをいただけて。（西畑）大吾と友達と初詣に行きまし