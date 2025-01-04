メ～テレ（名古屋テレビ） 最長9連休となった年末年始をふるさとなどで過ごした人のＵターンラッシュがピークを迎え、駅や空港は混雑しています。 ＪＲ名古屋駅の東海道新幹線のホームには、大きなキャリーケースや土産袋を持った利用客が多くみられました。 「（休みが）長くてゆっくりできました。じいじ、ばあばも会えたね。『だいぶしゃべるようになった』『すごく大きくなったね