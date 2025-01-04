メ～テレ（名古屋テレビ） 新年に弓の上達を願う「弓始」が名古屋の神社で行われました。 名古屋市中区の愛知県護国神社境内で行われた「弓始」は今回で14回目です。 中学生から85歳までの245人が参加しました。 なかには正月行事として振り袖で臨む人もいました。 1人2回ずつ弓を引き、澄んだ空気の中、弓の上達を願いながら今年最初の矢を放っていました。