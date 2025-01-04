家族として迎え入れたペットは一緒に過ごす時間が長くなれば、当然年老いていくものだ。高齢になれば、そのペットの日々の過ごし方や行動に変化が伴うことも少なくないだろう。 【漫画】見境なく大声で鳴くことも…思わぬ理由に感動の声続出～本編 SNSに猫の漫画やイラストを投稿している卯月ようさんの『老猫が大声で鳴く理由』は、自身が飼っている老猫について描いた作品だ。老猫の何気ない行動を紐解いた同作は卯月