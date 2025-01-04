今日4日も、北日本を中心とした冬型の気圧配置。北海道や東北の日本海側、北陸は断続的に雪で、積雪は平年の1.5倍から3倍の所も。正午の積雪は青森市と弘前市で114センチとなり、いずれも平年の3倍以上。弘前市では1月として1位の記録を更新。雪の事故にくれぐれも注意を。積雪が平年の3倍以上も今日4日も、北日本を中心とした冬型の気圧配置となっています。北海道や東北の日本海側、北陸は断続的に雪が降り、積雪が増え続けてい