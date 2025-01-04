釜山（プサン）金海（キムヘ）国際空港に着陸しようとしたエアプサンの旅客機が、ランディングギア（着陸装置）関連の計器上の不具合のため一度復行（ゴーアラウンド、着地せず再び高度を上げること）して空港に着陸した。エアプサンなどによると、３日午前６時２０分ごろ香港発エアプサンＢＸ３９２旅客機が金海空港に着陸しようとしたが復行した。当時、計器上の不具合で飛行機のランディングギアがまともに作動したかを確認でき