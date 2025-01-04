韓国のチェジュ航空が冬季に１９００便の航空便を縮小する。事故が発生した務安（ムアン）路線をはじめとする国内線は来週から運航を減らす。チェジュ航空のソン・ギョンフン経営支援本部長は３日午後、ソウル江西区（カンソグ）のホテルで開かれた旅客機墜落事故６次ブリーフィングで「１９００便の減便運航を進める予定であり、航空当局と行政手続きを進行中」とし、このように伝えた。減便期間は６日から冬季スケジュール終了時