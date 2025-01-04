２０２４−２５シーズン韓国プロバレーボールＶリーグ後半期の首位奪還を目標に設定した大韓航空が昨シーズン韓国電力でプレーした日本人リベロ伊賀亮平（登録名リョウヘイ）を迎え入れた。大韓航空は３日、「今季ＡＳカンヌ（フランス）でプレーしていたリョウヘイをアジア選手枠で迎えた」と明らかにした。リョウヘイは２０２３−２４シーズンに韓国電力でアジア選手として活躍し、競争力を立証した。オールスターファン投票でリ