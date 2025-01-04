牛込神楽坂駅の少し先、牛込中央通り沿いにも飲食店が連なる。喧騒とは程遠いエリアで、数こそ多くはないが、老舗、新店、和に洋にと揃い、しかもどこも個性あふれる店ばかり。今、一番の注目スポットです。 jQuery(function () { jQuery("#swiper6778b89e94d02").attr("style", ""); setTimeout(function () { var swiper = new Sw