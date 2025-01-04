結婚は人生の大きな一歩です。そのため、パートナーを選ぶときには、相手の性格や価値観を慎重に見極めることが欠かせません。今回は、結婚に向かない男性の特徴を紹介します。急なアプローチは要警戒出会ったばかりで熱烈なアプローチをしてくる男性には注意が必要です。初めは魅力的に感じるかもしれませんが、その背後には恋愛をゲームと捉えているかもしれません。自己中心的な行動に注目デートの場所選びなどで自分本位な選択