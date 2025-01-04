北九州市小倉北区の中心市街地で起きた大規模火災から３日で１年となった。火災跡地は更地のままだが、キッチンカーの出店が計画されるなど、にぎわいを取り戻すための新たな動きが出ている。火災は昨年１月３日に発生。同区魚町の飲食店街「鳥町食道街」などの３６店舗、住宅１世帯を含む約２７３０平方メートルが焼損した。焼け跡に残ったがれきは同６月下旬に撤去を終えたが、火災跡地は地権者が多く、再建への道は定まって