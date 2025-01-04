King ＆ Princeの永瀬廉（25）となにわ男子の西畑大吾（27）が4日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系火ドライレブン『御曹司に恋はムズすぎる』（1月7日スタート／毎週火曜後11：00）制作発表に登壇した。【写真】劇中でわがまま御曹司を演じる永瀬廉永瀬が主演、山下美月（25）がヒロインを務める本作。大手アパレルメーカーの会長の孫として、思いっきり甘やかされ自由奔放に生きてきた御曹司（永瀬）が、真逆の環境