ユーチューバーのヒカルが4日までにX（旧ツイッター）を更新。2024年について振り返りつつ、壮大な目標を宣言した。ヒカルは先月31日の更新で「いい2024年だったダメだったところも多々あるけどそれを含めてもいい一年だったと言えるYouTubeの1年間の平均再生数は195万再生で過去最高に伸びた今年の動画はありがたい事に全て100万再生を超えたみんながそれを共に目指してくれたから実現できたこと事業も軒並み順調で3倍