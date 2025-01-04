岐阜県高山市の神社で、初詣のさい銭を数える「かます開き」が行われました。 【写真を見る】正月三が日に集まった“さい銭”を数える“かます開き”岐阜・高山市の飛騨一宮水無神社で 高山市の飛騨一宮水無神社で行われた「かます開き」は、かつて、わらで作った「かます」という袋にさい銭を保管していたことに由来します。 4日は氏子（うじこ）やJAひだの職員など7人が、日付け別に分かれた袋に入ったさい銭をビニー