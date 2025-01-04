俳優の伊藤沙莉が、1月4日配信のインターネットラジオの番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で、劇作家で脚本家の蓬莱竜太氏と昨年末に結婚したことを報告した。「浮気がなかったといえば嘘になる」伊藤は「昨年、ギリギリになりましたけど、ギリギリとかじゃないんだけど（笑）、籍を入れさせていただきまして。みなさんにご報告したいなと思っていた」と発表。今年の元日に一部で「交際中の脚本家・蓬莱竜太氏と結婚の意思