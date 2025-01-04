３回戦でプレミア王者の大津を２−１で下した流通経済大柏が、圧倒的な強さを見せている。１月４日に行なわれている高校サッカー選手権の準々決勝で上田西と対戦。前半13分の山野春太の先制点を皮切りに、17分に和田哲平、28分に亀田歩夢、37分に山野、40分に和田、40＋３分に亀田が得点。前半だけで６−０だ。【画像】広瀬姉妹・ガッキー・永野芽郁！ 初代から最新20代目の月島琉衣まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一