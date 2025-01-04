マツダ新型「最上級セダン」日本公開！マツダは2024年9月23日、新型セダン「MAZDA EZ-6（マツダ イージーシックス）」を広島本社ショールームに実車展示し、10月末まで公開しました。このモデルについて、現在も絶えず様々な反響が寄せられています。マツダ新型「最上級セダン」日本公開！新型EZ-6は、日本の大手自動車メーカーであるマツダと、中国の自動車メーカーの長安汽車が共同開発したEV（電気自動車）のセダン。【