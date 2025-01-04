25年の中央競馬が5日に幕を開ける。通算4553勝の武豊は5日は中京で7鞍、6日も中京で8鞍に騎乗する。5日のG3・京都金杯はドゥアイズ（牝5＝庄野）とのコンビ。デビュー39年連続重賞勝利を狙う。5日の1R・3歳未勝利のチュウワチーフ（牡3＝小崎）では25年の“勝ち初め”に期待。6日の3R・3歳新馬ではドウデュースの半弟・エンダードラゴン（牡3＝友道）に騎乗する。【武豊の騎乗馬】＜5日＞1R＝チュウワチーフ4R＝ラフ